На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 5 декабря, пройдут эстафеты. От сборной России заявлено две команды.

После гонки у мужчин, которая начнется в 11:20 по московскому времени, на старт выйдут женщины. Они пробегут 4 по 5 километров. Старт женской эстафете будет дан в 13:45 по московскому времени.

Прямая трансляция доступна в эфире телеканала «Матч ТВ».

Представительниц сборной России разделили на два квартета. В первой команде собраны сильнейшие гонщицы – Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

За вторую команду пробегут Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Эстафетные гонки завершают второй этап Кубка мира в Лиллехаммере. Следующие соревнования пройдут в швейцарском Давосе с 11 по 12 декабря.