Сегодня, 5 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет женская эстафетная гонка. Старт будет дан в 14:35 по московскому времени.

Каждой спортсменке предстоит преодолеть дистанцию в шесть километров с двумя огневыми рубежами. На первом биатлонистки будут стрелять лежа, на втором – стоя.

От сборной России на эстафету заявлены Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Прямая трансляция гонки доступна в эфире телеканала «Матч ТВ».

На гонку заявлены команды из 23 стран. Под первым номером стартуют лидеры прошлого сезона – сборная Швеции. Национальная команда России в прошлом году заняла шестое место по итогам эстафетных гонок на Кубке мира.