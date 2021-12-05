Российская конькобежка Ольга Фаткулина выиграла гонку на 1000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Фаткулина преодолела дистанцию за 1:13.013 секунды. Второе место заняла представительница сборной Японии Рио Ямада. Она уступила россиянке сотые доли секунды (1:13.926). Тройку призеров замкнула норвежка Рагне Виклунд (1:14.118).

Елизавета Агафошина заняла 12-е место (1:15.271).

Ранее Фаткулина завоевала бронзу на дистанции 500 метров в Солт-Лейк-Сити и заняла третье место в гонке преследования в составе сборной России.

Ольга Фаткулина – серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года (1000 метров), многократный призер чемпионатов мира и многократная чемпионка Европы.