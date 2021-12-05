В Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк-Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. Российский форвард набрал три очка в матче против «Чикаго» за гол и ассистентский дубль. Артемия признал первой звездой матча.

«Не могу сказать, что чувствовал, что проведу хороший матч. Бывает, чувствуешь себя замечательно, а потом играешь как дерьмо», – заявил Панарин после матча.

Напомним, Панарин играл за «Чикаго» с 2015 по 2017 годы. В 2019 году Артемий перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Панарин сыграл в 23 матчах в текущем сезоне. Она набрал 26 (7+19) баллов.