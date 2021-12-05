На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере дан старт мужской эстафете. Сборную России представляют сразу две команды.

Гонка началась в 11:20 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований с комментариями олимпийского чемпиона Александра Легкова и журналиста Ильи Трифанова доступна в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лыжники пробегут 4 этапа по 7,5 километров.

В первой команде гонку начал Алексей Червоткин. Он передаст эстафету Александру Большунову, затем свой этап пробежит Денис Спицов. Финишировать будет Иван Якимушкин.

Во второй команде стартовал Александр Терентьев. На втором этапе побежит Илья Семиков, третьим стартует Артем Мальцев, а финишировать будет Сергей Устюгов.

Женщины начнут эстафетную гонку в 13:45 по московскому времени.