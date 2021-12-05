Женская эстафета завершает второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 5 декабря. Сборную России представляют две команды.

Женщины стартовали в 13:45 по московскому времени. Лыжницам нужно преодолеть 4 этапа по 5 километров.

Прямая трансляция гонки с комментариями олимпийского чемпиона Александра Легкова и журналиста Ильи Трифанова доступна в эфире телеканала «Матч ТВ».

Представительниц сборной России разделили на две команды. В первой побегут лидеры. Первой стартовала Юлия Ступак. Она передаст эстафету Наталье Непряевой. На третьем этапе побежит Татьяна Сорина, финишировать будет Вероника Степанова.

За вторую команду выступят Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Следующий этап Кубка мира пройдет в швейцарском Давосе с 11 по 12 декабря.