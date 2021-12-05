Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое выступление на двух этапах Кубка России в Тюмени.

Напомним, Сливко ранее жаловалась на несправедливые итоги отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU по итогам контрольных стартов. Там Сливко заняла 11-е место в спринте и 7-е – в масс-старте. Виктория не смогла отобраться ни в один состав.

«Хочу сказать спасибо тем, кто меня опрокинул с командой А, я начала тренироваться с командой Б под чутким руководством Падина Андрея Викторовича. Тренер,спасибо», – написала Сливко на своей странице в Instagram.

Биатлонистка добавила, что два прошедших этапа принесли ей только положительные эмоции. Сливко поблагодарила всех, кто был рядом с ней. Особую благодарность Виктория выразила своему первому тренеру, который каждый день разговаривает с ней.