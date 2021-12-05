Пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о предупреждении, которое получил гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон за инцидент с его участием.

Напомним, по ходу третьей свободной практики Хэмилтон слишком замедлился на круге возвращения в боксы. В результате он помешал Никите Мазепину, который находился на быстром круге. Хэмилтон был оштрафован на 25 тысяч евро.

«Испытываю большую симпатию к Льюису и действительно желаю ему всего наилучшего в его титульном бою. Признаться, я бы не хотел, чтобы его наказали за наш инцидент», – цитирует Мазепина The Race.

Российский пилот добавил, что для него ничего страшного не произошло. Мазепин был на быстром круге и проходил связку из 7-8 слепых поворотов. Он не мог видеть, кто находится впереди. Никите пришлось сбросить скорость, потому что он понял, что не сможет объехать Хэмилтона.