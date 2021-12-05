Российская лыжница Татьяна Сорина высказалась об инциденте с норвежкой Терезе Йохауг. Конфликт произошел во время гонки на 10 км с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Напомним, после финиша Йохауг пожаловалась, что Сорина специально цепляла ее за палки и сбивала гоночный ритм. После этого высказался и тренер сборной Норвегии. Он назвал поведение Татьяны неспортивным.

Позже тренер Сориной извинился перед Терезой, заявил, что это произошло не специально, а из-за разницы техник лыжного хода.

«Я по лыжам ей не стучала, только по палкам пару раз, так как не попадала в шаг, но старалась ей не мешать», – заявила Сорина Metaraitings.

Сегодня, 5 декабря, Сорина пробежит эстафетную гонку в составе сборной России на втором этапе Кубка мира. Начало – в 13:45 по мск.