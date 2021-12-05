Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как ей удается совмещать роль матери и выступления за национальную команды.

Напомним, 25-летняя спортсменка родила дочь в феврале 2021 года, успела восстановиться и отобраться в сборную России на этапы Кубка мира.

«Каждая свободная минута посвящена ребенку: не задержишься нигде лишний раз, не поговоришь ни с кем, а торопишься домой. Плюс новая собранность, дисциплинированность», – заявила Резцова «Матч ТВ».

Кристина добавила, что раньше в выходные могла спать до 12 часов. Сейчас она встает в семь утра и звонит в Сыктывкар, где находится ее дочка. С ребенком сидит мама мужа.

С рождением ребенка Кристина поняла, что не все зациклено на спорте. Она считает, что основная женская роль – быть матерью.

Сегодня, 5 декабря, Резцова выступит в эстафете на втором этапе Кубка мира.