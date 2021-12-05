Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, кто составляет ей тренировочные планы.

«Мне не дали, например, записать Норицына официальным личным тренером. Вроде бы потому, что работает со сборной Болгарии, хотя у него и гражданство, и образование российское, по идее, это позволяет ему легально тренировать», – цитирует Резцову «Матч ТВ».

Резцова заявила, что отказ никак не обосновали. Она старается не трепать никому нервы, поэтому не стала углубляться в тему.

К сезону Кристина готовилась по планам Норицина, но тренирует ее муж – Иван Анисимов. Резцова призналась, что ей тяжело, потому что постоянно возникают ссоры. Биатлонистка поблагодарила мужа за терпение. Все, что он делает, приносит пользу.

Сегодня, 5 декабря, Резцова выступит в составе эстафеты сборной России на втором этапе Кубка мира по биатлону.