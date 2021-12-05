Стартовала женская эстафета на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Спортсменки начали гонку в 14:35 по московскому времени.

Под первым порядковым номером в гонку ушла представительница сборной России Кристина Резцова. Она передаст эстафету Ларисе Куклиной. Третьей стартует Светлана Миронова, а финишировать будет Ульяна Нигматуллина.

Каждая спортсменка преодолеет дистанцию в шесть километров с двумя огневыми рубежами. На первом биатлонистки будут стрелять из положения лежа, на втором – стоя.

Прямая трансляция гонки доступна в эфире телеканала «Матч ТВ».

В старт-листе на гонку заявлены коллективы из 23 стран. Сборная России стартует под шестым номером. Лидер прошлого сезона – сборная Швеции.