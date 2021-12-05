Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг высказался о шансах сборной Швеции на победу в эстафете на Кубке мира в Лиллехаммере.

«На что я буду готов, если шведы все-таки выиграют? Если Швеция выиграет, обещаю поехать в Стокгольм и стоять там голым на улице, при этом поздравляя всех проходящих шведов с победой», – цитирует Нортуга Expressen.

Олимпийский чемпион из Норвегии, смеясь, добавил, что вряд ли кто то из шведов захочет увидеть обнаженного Петтера Нортуга.

Сборную России в гонке представляют две команды. В первой бегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Во второй – Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.