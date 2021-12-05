Владимир Поткин, тренер российского шахматиста Яна Непомнящего, высказался о результате седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Гроссмейстер борется с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия завершилась ничьей, текущий счет – 4:3.

«Половина матча позади, и сейчас многое решается непосредственно в противостоянии за шахматной доской. У нас еще будет много шансов для ответного гола», – заявил Поткин «Чемпионату».

Тренер Непомнящего добавил, что Ян – универсальный шахматист. Он может играть очень агрессивно, но многое зависит от стратегии противника. Магнус пока отстаивается в классической испанской партии.

Поткин добавил, что шестая партия, которая закончилась за полночь, внесла изменения в привычный режим дня. Однако, у Непомнящего есть силы, чтобы играть дальше.