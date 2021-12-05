Защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался об удалении форварда «Спартака» Александра Соболева во встрече 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч завершился победой москвичей со счетом 2:1.

«Как судейство? Фиг его знает. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения до конца», – цитирует Семенова «Рейтинг Букмекеров».

Семенов прокомментировал и акцию болельщиков. Напомним, они ушли с трибун в первой половине матча. Акция является протестом на массовые задержания болельщиков ЦСКА в матча с «Зенитом» (0:2) и введение системы Fan ID на стадионах.

«Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 23 очка.

«Ахмат» остался на седьмом месте с 24 очками.