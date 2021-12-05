За прошедшие сутки в России подтверждено 32 602 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 2285 – без клинических проявлений.

В Москве заболел 3301 человек, в Санкт-Петербурге – 2420, в Московской области – 2096.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 9 801 613 случаев инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки выздоровело 30 593 человека. В Москве – 3184, в Московской области – 1937, в Челябинской области – 1312. За весь период выздоровело 8 502 406 человек.

За последние сутки 1206 человек погибло от коронавируса. За весь период умерло от COVID-19 281 278 человек.

Специалисты провели более 228 миллионов лабораторных исследований на коронавирус. Из них 587 – за последние сутки.