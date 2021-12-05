Норвежский журналист Эстен Сетер сказал, что результаты российских лыжников больше не вызывают подозрений.

Сетер привел в пример Татьяну Сорину. Он напомнил, что 27-летняя россиянка приблизилась к Терезе Йохауг на чемпионате мира в прошлом году. Тогда это стало сенсацией, многие подозревали россиянку в употреблении допинга. Однако журналист призвал успокоиться и заявил, что девушка станет одним из лидеров мировых гонок.

Сетер считает, что лыжницы из сборной России могут соперничать со шведками, американками и норвежками. Спорстменки много тренируются и выглядят конкурентоспособно.