Сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Мужчины пробежали четыре этапа по 7,5 километров.

Сборная России в составе Александра Терентьева, Ильи Семикова, Артема Мальцева и Сергея Устюгова заняла второе место в эстафете 4х7,5 км. Устюгов уступил 0,2 секунды на финише Йоханнесу Клэбо. Норвежцы завоевали золото.

Тройку призеров замкнула вторая команда сборной Норвегии (+1,2).

Еще один квартет, представляющий сборную России, стал четвертым (+1,4). В составе этой команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

В 13:45 на старт выйдут женщины. Сборную России на в эстафете представят две команды.

В первой выступят лидеры – Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Во второй – Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Следующий этап Кубка мира пройдет в швейцарском Давосе с 11 по 12 декабря.