Молодой голкипер «Спартака» Илья Свинов прокомментировал переход из «Факела» в «Спартак».

Свинов счастлив, что подписал контракт со «Спартаком». Он отметил, что перешел в самый титулованный клуб России. Он счастлив.

«Болельщики шутят, что с такой фамилией я не мог оказаться в «Спартаке»? Все по делу. Нормально отношусь к таким шуткам. В моей фамилии ударение правильно ставить на «о», – заявил Свинов в видео на YouTube-канале пресс-службы «Спартака».

Соглашения с 21-летним голкипером вступает в силу 1 января 2022 года. Контракт рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления еще на год.

Илья Свинов – воспитанник тольяттинского футбола. Он играл за «Ладу», «Носту» и «Факел». Голкипер в среднем пропускал меньше 1 гола за матч.