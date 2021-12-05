Российский лыжник Александр Большунов высказался о результатах эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Гонку выиграла сборная Норвегии с Йоханнесом Клэбо на последнем этапе.

Большунов заявил, что неплохо себя чувствует. Кроме того, у него хорошо работали лыжи, поэтому результат получился хорошим.

«Перед гонкой вроде обсуждали с Нисканеном, что будем бежать со старта. Но норвежские ребята, как обычно, едут медленно, поэтому пришлось изменить тактику и начинать атаку на последнем круге», – заявил Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Ивана Якимушкина заняла четвертое место.

Еще одна команда, представляющая сборную России, занял второе место.