Трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клэбо прокомментировал соперничество с россиянином Сергеем Устюговым на финальном этапе эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Напомним, на финишном этапе Клэбо из команды Норвегии обыграл Устюгова (сборная России). Тройку призеров замкнула вторая норвежская команда.

«По ходу гонки, когда мы должны были выстраиваться, Устюгов мне ничего не говорил, но по его поведению было понятно, что я мог бы и вторым пойти, за Якимушкиным. Выглядит он страшно, с его бородой и прочим, так что мне не хотелось делать что-то неправильно», – заявил Клэбо в эфире «Матч ТВ».

Третий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в швейцарском Давосе.