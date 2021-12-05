Трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов считает, что Антон Бабиков должен попасть в сборную России на Кубке мира.

Напомним, Антон Бабиков выиграл две гонки на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

«Здорово, когда есть победы. Думаю, еще будет какая-то ротация и Антон получит шанс выступить на Кубке мира. ПРиятно, что он так стабильно выступает», – заявил Чудов в эфире «Матч ТВ».

Максим Чудов является руководителем федерации Башкортостана, а Бабиков выступает за этот регион.

Чудов добавил, что конкуренция в сборной России всегда была, есть и будет. Однако спортсмены об этом редко думают. Они стараются показать свой максимум.

Следующий этап Кубка IBU пройдет в австрийском Обертиллиахе с 16 по 19 декабря.