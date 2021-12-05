Ольга Назарова, менеджер легкоатлетки из России Марии Ласицкене заявила, что спортсменка может пропустить старты в январе в Германии. Она вакцинирована от коронавируса препаратом, который не признан в Западной Европе.

«Дело в том, что там не только не признают российские вакцины от коронавируса, но даже отрицательный ПЦР-тест на коронавирус их не устраивает», – цитирует Назарову ТАСС.

Менеджер Ласицкене заявила, что организаторы настаивают на том, чтобы все участники турнира были привиты вакцинами, официально признанными в Германии.

Назарова считает, что делать еще одну прививку Ласицкене, которая ранее вакцинировалась «Спутником», рискованно. Менеджер надеется на то, что к концу января в европейских странах признают российские вакцины.

Соревнования в Германии пройдут 26 января в Котбусе и 28 января в Карлсруэ.