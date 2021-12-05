Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о проблемах с алкоголем у олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Наставница сообщила об этом в эфире программы «Секрет на миллион».

Ведущая спросила, права ли у Алексея были тяжелые времена, и тренер помогла ему, когда Ягудин серьезно выпивал.

«Я искала не слова, а действия. Сейчас он занят работой – он стал совершенно другим. Нужно было, чтобы он во что-то влюбился и чтобы он делал эту работу», – заявила Тарасова.

Татьяна Анатольевна добавила, что Ягудин сейчас выпивает, но алкоголические наклонности в нем умерли. Связаны они были, по словам Тарасовой, с молодостью и безответственностью.

Сейчас Алексей Ягудин является ведущим шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Татьяна Тарасова – один из членов жюри программы.