Очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и СКА пройдет сегодня, 6 ноября. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

Обе команды находятся в зоне плей-офф КХЛ. «Автомобилист» идет на седьмом месте Восточной конференции. Команда из Екатеринбурга набрала 37 очков в 36 матчах. СКА занимает пятую строчку турнирной таблицы Запада.

«Автомобилист» выиграл два последних матча – против «Спартака» (3:1) и «Адмирала» (2:1).

СКА также одержал победу в двух встречах подряд – против «Динамо» из Минска (2:1) и «Йокерита» (3:1). Подопечные Валерия Брагина, наконец, оправились от серии из шести поражений подряд. В последних пяти матчах команда из Санкт-Петербурга проиграла только один раз – «Северстали» (1:3).

Соперники уже сыграли матч в Северной столице в начале сезона. Тогда «Автомобилист» выиграл со счетом 2:4.