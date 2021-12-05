Сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. Гонка завершила второй этап КМ.

Команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золото в эстафете 4х5 километров на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Дебютантка в составе эстафетного квартета сборной России за километр до финиша вырвалась вперед и убежала от соперниц из национальных команд Норвегии и Швеции. Финишную черту Степанова пересекала в одиночестве.

Вторая команда сборной России в составе Яны Кирпиченко, Анастасии Фалеевой, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой заняла восьмое место, проиграв лидерам 1:56,5 секунд.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в швейцарском Давосе с 11 по 12 декабря.