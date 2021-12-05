Норвежскую лыжницу Хелене Марие Фоссесхолм, которая боролась с россиянкой Вероникой Степановой на четвертом этапе эстафетной гонки, отвели к медикам после финиша женской эстафеты в Лиллехаммере.

Dagbladet сообщает, что Фоссесхолм стало плохо. Она не смогла самостоятельно передвигаться. Пришлось вести ее к врачам.

Напомним, в женской эстафетной гонке в Лиллехаммере сборная России выиграла эстафетную гонку смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Лыжница на последнем этапе оторвалась от соперниц из сборных Норвегии и Швеции и завоевала золото для сборной России.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 11 по 12 декабря в швейцарском Давосе.