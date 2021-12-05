Мужская гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоится сегодня, 5 декабря.

Стартовый протокол сформирован по результатам спринта. Первым в гонку уйдет шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон. Через 18 секунд на старт выйдет Эмильен Жаклен из Франции, еще через 4 – француз Фийон Майе. Четвертым на дистанцию уйдет Эдуард Латыпов (+26).

Александр Логинов на старте гонки будет проигрывать лидеру 56 секунд. Он стартует с 13-го места. Александр Поварницын выходит на старт под 28-м номером (+1,22), Карим Халили – 33-м (+1,30). Василий Томшин – 39-м (+1,39).

Прямая трансляция гонки доступна в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вчера, 4 декабря, мужчины из сборной России завоевали бронзу в эстафете. На финишном этапе Латыпов ушел на штрафной круг.