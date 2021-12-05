Биатлонистки из сборной Франции выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Француженки преодолели дистанцию 4х6 км за 1:05:12,6 секунд. Они использовали 8 дополнительных патронов.

Второе место заняли биатлонистки из сборной Белоруссии. Они проиграли 57,9 секунд.

Тройку призеров замкнула команда сборной Швеции (+1:09.6).

Сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место (+3:10.6).

Резцова передала эстафету первой, отстрелявшись без промахов. На остальных этапах россиянкам пришлось доставать дополнительные патроны.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря.