Тульский «Арсенал» обыграл подмосковные «Химки» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Счет был открыт в первом тайме. Резиуан Мирзов забил пенальти на 36-й минуте.

На 61-й минуте «Арсенал» сравнял счет. Забил Давиташвии с передачи Кангвы.

Окончательный счет в матче был установлен на 87-й минуте встречи. Гол забил Кангва.

Тульский «Арсенал» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 19 баллов.

«Химки» – аутсайдер турнирной таблицы. В активе команды 14 баллов.

Лидирует «Зенит» с 37 очками.