Тульский «Арсенал» обыграл подмосковные «Химки» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2.
Счет был открыт в первом тайме. Резиуан Мирзов забил пенальти на 36-й минуте.
На 61-й минуте «Арсенал» сравнял счет. Забил Давиташвии с передачи Кангвы.
Окончательный счет в матче был установлен на 87-й минуте встречи. Гол забил Кангва.
Тульский «Арсенал» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 19 баллов.
«Химки» – аутсайдер турнирной таблицы. В активе команды 14 баллов.
Лидирует «Зенит» с 37 очками.
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