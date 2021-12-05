«Зенит» вырвал ничью с «Ростовом» в Петербурге. Лучшие фото — в репортаже NVsport

Петербургский "Зенит" сегодня, 3 декабря, сыграл вничью с "Ростовом" в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу.