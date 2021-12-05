Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе. Форвард играл под руководством Непомнящего в Томске в 2009 и 2010 году. Именно в «Томи» Дзюба вышел на высокий уровень результативности, благодаря чему в 2011-м попал в сборную России.

«Артём хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Я об этом не стесняюсь говорить, — цитирует «Чемпионат» Непомнящего. — По-моему, он и сам об этом знает. Он умный, умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу. Сейчас он взрослый и абсолютно самостоятельный человек. Все его поступки говорят о том, из чего он вырос».

При этом Непомнящий отметил, что у Дзюбы происходят конфликты с теми, у кого нет чувства юмора.

«Он в этом смысле абсолютно адекватен. Да, такой накал вокруг него всегда есть, но это не всегда плохо», — добавил 78-летний специалист.