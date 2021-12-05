Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перспективах сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской в фигурном катании. Александр Плющенко (Гном Гномыч) уже принимал участие в детских соревнованиях и одерживал победы.

«Вижу ли я потенциал у Гном Гномыча? Пока не очень вижу. Он неплохо катается, — цитирует Gazeta.ru Тарасову. — Я думаю, что надо помолчать немножко. Годика два помолчать. И посмотреть, что получится».

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. В 2014 году он завершил карьеру спортсмена, а в 2017 году открыл свою академию по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». Его сын также занимается в академии отца.