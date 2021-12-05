«Фиорентина» победила «Болонью» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу со счётом 3:2.

Хавбек «фиалок» Юсеф Малех забил первый мяч в матче на 33-й минуте. На 42-й Муса Барроу сравнял счёт. На 52-й Кристиано Бираги снова вывел «Фиорентину» вперёд, а на 67-й Душан Влахович реализовал пенальти, сделав счёт 3:1. «Болонья» отыграла один мяч на 83-й минуте благодаря точному удару Аарона Хики.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на игру, но остался в запасе. В текущем сезоне он четыре раза выходил на замены, проведя в общей сложности на поле 32 минуты.

«Фиорентина» поднялась в таблице Серии A на 5-е место с 27 очками. «Болонья» с 24 баллами идёт восьмой.