В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» стартовал матч 15-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра стала первой для нового главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

63-летний немец ради работы в «Манчестер Юнайтед» покинул должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива» и возобновил тренерскую карьеру спустя два года. Начинал «МЮ» сезон под руководством Уле-Гуннара Сульшера. После его отставки командой в последних играх руководил Майкл Кэррик.

Рангник выпустил на поле следующий состав: Де Хеа, Далот, Линделёф, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Фред, Санчо, Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.

После 14 туров «МЮ» идёт на седьмом месте в таблице с 22 очками.