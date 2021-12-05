Нападающий «Спартака» Александр Соболев назвал причиной проблем клуба в нынешнем сезоне высокое давление. В 2022 году красно-белым исполнится 100 лет, и перед стартом сезона владелец клуба Леонид Федун объявил о целях взять в юбилейный год чемпионский титул.

«Все эти громкие слова про чемпионство, столетие клуба – они влияют, — цитирует «Российская газета» Соболева. — Ты выходишь на каждый матч с мыслью, что нужно обязательно победить. И из-за этого давления ты играешь не так, как можешь.

«Спартак» после 17 туров набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.