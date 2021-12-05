Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Тереза Йохауг оценила выступление России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянки одержали в гонке победу, Норвегия стала третьей, между ними расположилась Швеция.

«То, что Россия показала сегодня, было очень круто, — цитирует sports.ru Йохауг. — У них появилось много молодых лыжниц в последние годы. Сегодня они выступили на безумно высоком уровне. На Олимпиаде будет тяжело победить их, а также Швецию».

Победу в гонке России принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.