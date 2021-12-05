Стала известна официальная заявка сборной России по теннису на финальный матч Кубка Дэвиса против Хорватии.

Первыми на корт выйдут Андрей Рублёв и Борна Гойо. Их игра стартует в 18:00 по московскому времени.

На 19:30 запланирована игра Даниила Медведева и Марина Чилича.

В 21:00 должен состояться парный поединок — Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с лидерами парного рейтинга ATP Мате Павичем и Николой Мектичем.

Сборные России и Хорватии по два раза выигрывали Кубок Дэвиса. Россиянам это удалось сделать в 2002 и 2006 году, хорваты побеждали в 2005 и 2018-м.