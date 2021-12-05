Норвежец Ветле Шостад Кристиансен выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Он стартовал с пятого места, прошёл дистанцию с одним промахом за .

Победитель спринта швед Себастьян Самуэльссон с четырьмя промахами пришёл к финишу вторым, опередив Эмильена Жаклена на финишном отрезке.

Эмильен Жаклен из Франции который уходил на дистанцию под номером 2 и после последней стрельбы также шел вторым, но отстал от Самуэльссона и пришёл к финишу третьим.

Лидер сборной России Эдуард Латыпов зашёл на три штрафных круга. Он стартовал под четвёртым номером и сохранял позицию перед последней стрельбой, но промазал один раз, провалил финальный отрезок и откатился на 11-е место.

Александр Логинов стартовал 13-м, но с пятью промахами пришёл к финишу лишь 31-м, Александр Поварницын также промазал пять раз и откатился с 28-го места на 37-е. Василий Томшин остался на 39-м месте с пятью промахами. Саид Халили с четырьмя промахами опустился с 33-й строчки на 40-ю

Сегодняшний пасьют стал первым на Кубке мира в текущем сезоне.