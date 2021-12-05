В Мадриде стартовала первая партия финального матча Кубка Дэвиса по теннису между Россией и Хорватией. Первыми на корт вышли россиянин Андрей Рублёв (5-й номер мирового рейтинга) и хорват Борна Гойо (номер 279).

Финал, как и остальные матчи турнира, пройдёт до двух побед, каждая партия будет разыгрываться до двух сетов.

После Рублёва и Гойо на корты выйдут лидеры сборных — Даниил Медведев (номер 2) и Марин Чилич (номер 30).

Если счёт после двух игр будет равным, то победитель определится в парном поединке, где Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с лидерами парного рейтинга ATP — Николой Мектичем и Мате Павичем.

Сборные России и Хорватии по два раза выигрывали Кубок Дэвиса. Россиянам это удалось сделать в 2002 и 2006 году, хорваты побеждали в 2005 и 2018-м.