«Гиресунспор» одержал волевую победу над «Карагюмрюком» в матче 15-го тура чемпионата Турции по футболу — 3:1. Счёт открыл Александр Пешич на 28-й минуте. Ассистировал ему бывший футболист ЦСКА Джанер Эркин.

Во втором тайме «Гиресунспор» забил трижды, причём все голы забили сенегальцы. На 69-й минуте отличился бывший нападающий «Кубани» Ибраима Бальде. Примечательно, что голевой пас ему отдал другой бывший представитель краснодарского футбола — Магомед-Шапи Сулейманов. «Краснодар» отдал Шапи в аренду в «Гиресунспор» в начале этого сезона. До этого 21-летний россиянин провёл в чемпионате Турции 11 матчей, но до сегодняшнего дня не отметился результативными действиями. Голов у Шапи всё ещё нет.

Победу «Гиресунспор» одержал благодаря дублю другого сенегальца. Через минуту после гола Бальде его заменил Сулейман Дукара, а на 83-й и 88-й он забил по голу (второй — с пенальти).

«Гиресунспор» с Сулеймановым поднялся в таблице чемпионата Турции на 12-е место, набрав 19 очков. «Карагюмрюк» идёт восьмым с 22 очками.