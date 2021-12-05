Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление команды в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Россиянки заняли восьмое место, сильно проиграв на дистанции. От победительниц — сборной Франции — Россия отстала на 3 минуты 10,6 секунды.

«Будем менять состав, что поделать. Будем смотреть, — цитирует «Чемпионат» Шашилова. — С Куклиной сейчас разговаривал, она ничего не понимает. Я говорю, тренер виноват всегда. Миронова то же самое».

Тренер выразил надежду, что на этапе в Хохфильцене россиянки улучшат результаты.