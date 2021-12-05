«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:1. Счёт подопечные Александра Кержакова открыли в самом начале встречи. На 1-й минуте был назначен пенальти, который на 2-й реализовал Николай Калинский.

Андерс Дрейер сравнял счёт на 28-й минуте. Для него этот мяч стал седьмым в сезоне, он делит третье место в таблице бомбардиров.

На 41-й минуте Калинский оформил дубль, принеся нижегородцам победу.

В таблице «Нижний Новгород» покинул зону прямого вылета и поднялся на 13-е место, набрав 18 очков в 17 играх. «Рубин» идёт десятым с 22 очками в 17 турах.