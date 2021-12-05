«Динамо» одержало победу над «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:0. Голами у бело-голубых отметились Денис Макаров на 29-й минуте и Арсен Захарян на 86-й. В эпизоде с голом Захаряна Макаров отдал голевой пас.

Уже на шестой минуте «Уфа» осталась в меньшинстве: Вячеслав Кротов был удалён с поля за грубый фол на Себастьяне Шиманьски. Последний получил травму и был заменён на Константина Тюкавина.

На 36-й минуте у «Уфы» был удалён ещё один игрок — Эгас Касинтура.

Лидер гонки бомбардиров РПЛ Гамид Агаларов провёл первый тайм в составе «Уфы» и в перерыве был заменён.

«Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата России и отстаёт от лидирующего «Зенита» на два очка. «Уфа» завершила 17-й тур в зоне прямого вылета с 16 очками.