Серьёзная авария произошла на старте гонки этапа «Формулы-2» в Джидде (Саудовская Аравия). Гонщик ART Grand Prix Тео Пуршер заглох на старте. Энцо Фиттипальди из Charouz Racing System не успел его объехать и врезался на полном ходу.

После столкновения на трассу выехала машина скорой помощи. Оба гонщика были доставлены в больницу. Пуршер был в сознании и успел показать трибунам большой палец. На данный момент сообщается, что Фиттипальди не смог покинуть болид самостоятельно. Однако, по слухам, он подал знак руками, что находится в сознании.

Гонка «Формулы-2» была прервана.