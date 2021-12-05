«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу — 1:0. Единственный мяч на 77-й минуте провёл хавбек Фред.

Игра стала первой для нового главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

63-летний немец ради работы в «Манчестер Юнайтед» покинул должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива» и возобновил тренерскую карьеру спустя два года. Начинал «МЮ» сезон под руководством Уле-Гуннара Сульшера. После его отставки командой в последних играх руководил Майкл Кэррик.

«МЮ» играл в следующем составе: Де Хеа, Далот, Линделёф, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Фред, Санчо (Гринвуд, 62), Фернандеш (ван де Бек, 86), Рэшфорд (Эланга, 76), Роналду.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в таблице АПЛ на шестое место с 24 очками в 15 турах. «Кристал Пэлас» идёт 12-м с 16 очками после 15 игр.