«Монако» разгромил «Мец» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу — 4:0. Голами отметились Софьян Диоп (2-я минута), Кевин Фолланд (44-я, с пенальти), Желсон Мартинш (57-я) и Виссам Бен Йеддер (87-я). В эпизоде с последним голом результативный пас отдал россиянин Александр Головин. Российский хавбек вышел на замену на 58-й минуте, заменив Диопа.

На счету Головина в нынешнем сезоне 16 матчей, 2 гола и 4 передачи в Лиге 1 и Лиге Европы.

В таблице Лиги 1 «Монако» идёт шестым с 26 очками. «Мец» занимает предпоследнее 19-е место с 12 очками.