Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала подробности сотрудничества с Александрой Трусовой. Летом 2020 года двукратная чемпионка мира среди юниоров ушла от тренера Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко». В конце сезона-2020/21 она вернулась к Тутберидзе.

«Если бы Саша Трусова не пришла к Евгению, она бы в любом случае ушла к другому тренеру. Более того, она бы и сейчас к Тутберидзе не вернулась. Те тренеры, к которым она хотела поехать за границу, ее брали только в коллаборации с Евгением, — цитирует «Спорт-Экспресс» Рудковскую. — Решение прекратить сотрудничество было обоюдное — как Саши, так и Евгения. Это не было только Сашино решение. Евгений также не мог работать с Сашей не по своей системе».

При этом Рудковская отметила, что остаётся в хороших отношениях с фигуристкой и её родителями.

Под руководством Плющенко Трусова завоевала бронзовые медали чемпионата мира и чемпионата России, а также выиграла два этапа Кубка России и стала четвёртой на российском этапе «Гран-при». В нынешнем сезоне она выиграла US Classic и этап «Гран-при» в США.