Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл в восьмой партии за шахматную корону у российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Карлсен играл белыми фигурами, Непомнящий сдался на 46-м ходу.

Карлсен выиграл у Непомнящего второй раз при шести ничьих и повёл в партии 5-3. Шахматисты должны провести между собой 14 партий, таким образом, для победы достаточно набрать 7,5 очка.

Карлсен в четвёртый раз проводит защиту титула, завоёванного в 2013 году. В 2014 году он победил Вишванатана Ананда, в 2016-м — Сергея Карякина, в 2018-м — Фабиано Каруану.

Завтра, 6 декабря, в партии будет выходной. Девятая партия состоится 7 декабря.