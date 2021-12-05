Сборная России по теннису повела 1:0 в финальном матче Кубка Дэвиса против Хорватии. В стартовой игре пятая ракетка мира Андрей Рублёв победил Борну Гойо (номер 279) в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5).

В первом сете Гойо проиграл одну свою подачу, во втором соперники не сделали ни одного брейка. Рублёв подавал 8 раз навылет против 15 эйсов у соперника. Оба допустили по две двойных ошибки.

Всего игра длилась 1 час 33 минуты.

Во втором матче сегодня второй номер рейтинга ATP Даниил Медведев сыграет с 30-м номером Марином Чиличем. В случае победы Медведева Россия в третий раз в истории завоюет Кубок Дэвиса. При выигрыше Чилича победитель будет определён в парном разряде, где Аслан Карацев и Андрей Рублёв встретятся с лидерами рейтинга ATP в паре Николой Мектичем и Мате Павичем.