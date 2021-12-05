В Мадриде стартовала вторая игра финала Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией. Вторая ракетка мира Даниил Медведев играет с лидером хорватской сборной Марином Чиличем (30-й номер рейтинга ATP).

Напомним, что в первом матче Андрей Рублёв выиграл у Борны Гойо 6:4, 7:6 (7:5) и принёс России первое очко.

Если Медведев обыграет Чилича, то Россия в третий раз в истории выиграет Кубок Дэвиса (ранее — в 2002 и 2006 году). При выигрыше Чилича победитель будет определён в парном разряде, где Аслан Карацев и Андрей Рублёв встретятся с лидерами рейтинга ATP в паре Николой Мектичем и Мате Павичем.